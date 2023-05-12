بعد غلق باب التضامن.. شركات السياحة تستعد لمعاينة سكن الحجاج بالسعودية

انتهت وزارة السياحة والآثار من إجراء “التضامن” بين شركات السياحية المصرح لها بتنظيم رحلات الحج لموسم الحج السياحي لهذا العام حيث يتم التضامن بين الشركات لتنفيذ تأشيرات الحج السياحي التي تبلغ هذا العام 16 ألف تأشيرة.

وأكد وزارة السياحة والآثار ضرورة قيام الشركات رأس التضامن بالإفادة ببيانات مندوبي شركات رأس التضامن المسافرين إلى المملكة العربية السسعودية علي موقع الإدارة المركزية للشركات، لإنهاء إجراءات معاينة السكن وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية وذلك للراغبين في الحصول على تأشيرة معاينة حتى يتسنى للوزارة مخاطبة السفارة السعودية لاستخراج تأشيرات المعاينة لهم وذلك بحد أقصى يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر مايو.

وأشارت الوزارة في خطابها إلى غرفة شركات السياحة إلى أنه لا مجال لتعديل الأسماء الواردة من شركات السياحة، نظراً لحصول الوزارة على موافقة مجمعة مسبقة عليها من السفارة السعودية؛ فضلاً عن أن استخراج تأشيرة المعاينة ليس إجبارياً نظراً لوجود إمكانية لدى الشركات المنفذة للحج لإنهاء إجراءات المعاينة دون السفر إلى المملكة العربية السعودية شريطة تفويض غرفة شركات السياحة فى إنهاء الإجراءات.

وأوضحت الغرفة أنه على شركات السياحة الممثلة لرأس التضامن بين الشركات المتضامنة الراغبة في استخراج تأشيرة معاينة لمندوبها الدخول على موقع الإدارة المركزية للشركات والدخول على أيقونة السياحة الدينية ثم أيقونة حج ثم طلبات ثم تأشيرة المعابنة ويتم ملىء البيانات المطلوية.