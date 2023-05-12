الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

إطلاق 973 صاروخًا من غزة تجاه إسرائيل.. وتزايد فرص انضمام حماس للتصعيد

إطلاق صواريخ من غزة
إطلاق صواريخ من غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن 937 صاروخًا اُطلقت من قطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف ومدن وسط إسرائيل، منذ بداية جولة التصعيد الحالية.

وقال: "973 صاروخًا تم إطلاقها من غزة تجاه المستوطنات والبلدات والمدن الإسرائيلية منذ ظهر الأربعاء الماضي وحتى الساعة الرابعة مساء اليوم"، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

زيادة فرص انضمام حماس

في السياق ذاته، قال مصدر أمني إسرائيلي أن فرص انضمام حركة حماس الفلسطينية تتزايد في المشاركة بجولة التصعيد الحالية.

تستمر الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار فوري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، وإعادة الهدوء مرة أخرى.

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وتجدد إطلاق الصواريخ من غزة، اليوم الجمعة، تجاه مستوطنات الغلاف، حيث دوت صفارات الإنذار، فيما استمرت العملية العسكرية الإسرائيلية ضد غزة بشن غارات على العديد من المواقع التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أوضح، صباح اليوم، الجمعة، أن غاراته ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة استهدفت 215 هدفًا منها مقر عمليات، ومنصات صواريخ، ومواقع عسكرية، وموقعان لإطلاق قذائف الهاون. 

غزة مستوطنات الغلاف الجيش الإسرائيلي إسرائيل حماس الجهاد الإسلامي

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