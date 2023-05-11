الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

غزة
غزة

قالت مصادر لقناة «العربية» السعودية إن مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة في قطاع غزة المحاصر وعدم التصعيد. 

وتبذل مصر جهودًا ضخمة لإعادة الهدوء إلى قطاع غزة المحاصر، ووقف التصعيد الحالي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. 

ويشن الجيش الإسرائيلي غارات ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية داخل غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي، حيث اغتال 4 قيادات من الحركة الفلسطينية. 

وردت الجهاد الإسلامي بإطلاق أكثر من 500 صاروخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، ووصل مداها إلى تل أبيب.

غزة مصر إسرائيل التهدئة التصعيد الجهاد الإسلامي

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