جوارديولا يتحدث عن مباراة إيفرتون.. ويكشف عن موقف «آكي» من المشاركة

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قوة وصعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه إيفرتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أنه سيعمل على إلحاق الهزيمة بهم من أجل الحفاظ على موقعه في صدارة جدول المسابقة.

ويحل مانشستر سيتي، ضيفًا على إيفرتون، في الثالثة من عصر الأحد المقبل، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (جوديسون بارك)، في إطار الجولة السادسة والثلاثين من «بريميرليج».

وقال جوارديولا، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "إيفرتون لديهم التاريخ وجودة الفريق. برايون من أصعب الملاعب التي تذهب إليها، ولكن الفوز عليهم لم يكن لها تأثير على الجدول فقط، لكن في مزاج إيفرتون أيضًا".

وأضاف: "سنقوم بتحليل ما يجب أن نقوم به من أجل هزيمتهم".

وواصل المدرب الإسباني، حديثه: "نحن نلعب من أجل البطولات، عليك أن تنتقل وتتأقلم، هناك أربع مباريات متبقية في الدوري الممتاز، ومن المهم أن تكون متواجد وتجعل قدرك بيدك، لدينا تدريب اليوم وغدًا، والاستعداد للمباراة".

وعن موقف ناثان آكي، مدافع الفريق، مع المشاركة مع «سيتي» في مباراة الأحد، بعد تعرضه للإصابة خلال اللقاء الماضي أمام ليدز يونايتد، قال جوارديولا: "حالته أفضل كثيرًا ولكني لا أعرف، لدينا تدريب خلال الساعات القليلة المقبلة وبعدها سنرى".

ويحتل مانشستر سيتي، صدارة ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، بفارق نقطة، عن أرسنال، صاحب المركز الثاني.