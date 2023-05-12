الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستفيد من "حياة كريمة" بالشرقية: تفعيل دور الدولة الرقابى أهم مطالبنا من الحوار الوطنى

محمد صبرى
محمد صبرى

أشاد محمد صبرى المهر، أحد أبناء مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بجهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير حياة المواطن بأنحاء الجمهورية عامًة ومركز الحسينية خاصة.

وتابع "صبري" في تصريحات لـ"الدستور"، أن المبادرة الرئاسية ساهمت في إحلال وتطوير أغلب المرافق الخدمية بالمركز والقرى التابعة له، الأمر الذي ساهم في إنهاء أغلب المشكلات التي كان المواطنون يواجهونها في أهم المرافق الحيوية.

وعن الحوار الوطنى، قال صبرى إنه يتمنى أن يشمل خطة حكومية واضحة لتطوير قطاعى الصحة والتعليم، باعتبارهما أساس النهوض بالدول، وطالب الدولة بضرورة تفعيل دورها الرقابي ومناقشة خطط تخفيض الأسعار، ومقترحات رفع العبء عن كاهل المواطن لا سيما المواطن محدود الدخل.

وأكد أن الحوار الوطنى يلاقى استحسان جميع طوائف الشعب، خاصة فى ذلك الوقت الذى يستدعى التكاتف بين الجميع والوقوف على قلب رجل واحد، لحل المشكلات التى تواجه مصر، لافتًا إلى أن الحوار الوطنى يقدم نموذجًا جميلًا، حيث يجتمع جميع طبقات شعب مصر باختلافاتهم، ويسعى الجميع لتقديم أفكاره ومقترحاته لهدف واحد فقط وهو النهوض بمصر فى كل المجالات ودعم مسيرة التنمية التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على أشكال العشوائية والركود فى مصر.

أحد المراكز الدور الرقابي المواطن المصري بادرة حياة كريمة جهود المبادرة تسهيلات حل المشكلات

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