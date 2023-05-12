منها قناطر ديروط .. خطة قومية لتحسين الرى وتأهيل المنشآت المائية على نهر النيل (صور)

يواصل قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ خطة أعمال المشروع القومي لإنشاء قناطر ديروط الجديدة، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها وزارة الرى خلال الفترة الحالية، وذلك بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري، وأيضا تحسين الرى فى خمس محافظات بجنوب ووسط مصر.

توفير المياه اللازمة للقطاعات المستفيدة عبر تأهيل كافة المنشآت الكبرى

عقد المهندس ايهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والرى، وهاتا المدير الإقليمى للمكتب الاستشاري سانيو اليابانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومى لإنشاء قناطر ديروط، الذى يستهدف تحسين عملية رى الأراضى، وتوفير المياه اللازمة للقطاعات المستفيدة عبر تأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على نهر النيل، ومنها بحر يوسف والترع الكبرى بالجنوب وحل أي عوائق تواجه توفير المياه اللازمة لرى الأراضى.

إنشاء قناطر ديروط الجديدة

يأتي ذلك فيما واصل قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، اليوم الجمعة، أعمال تركيب مجموعة التجفيف وإجراء كافة التجهيزات اللازمة لبدء صب الأساسات الخازوقية نهاية يناير الجارى، إضافة إلى استكمال تنفيذ أعمال قنطرتى أبوجبل والساحلية ضمن المرحلة الأولى بنهاية اللشهر الجارى، بجانب أعمال الردم لزوم السد المؤقت وتركيب منظومة التجفيف بقنطرتى أبوجبل والساحلية ومنظومة التجفيف.

إنشاء قناطر ديروط الجديدة

وأوضح المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والرى، إن المشروع القومى لإنشاء قناطر ديروط الجديدة يأتى ضمن خطة مشروعات كبرى تهدف لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري.

إنشاء قناطر ديروط الجديدة

ونوه “الجوهرى” إلى أهمية المشروع فى تحسين أعمال الرى في زمام تبلغ مساحته مليون و600 ألف فدان فى خمس محافظات بصعيد مصر، وهى محافظات "أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم – الجيزة، إضافة إلى توفير منظومة متطورة ومتكاملة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر الجديدة.