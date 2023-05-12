الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير: قطاع التأمين شريك مهم في تمويل الأبحاث العلمية لمكافحة مرض السرطان

الخبير التأميني عمرو
الخبير التأميني عمرو الشيمي

قال الخبير التأميني عمرو الشيمي، إنه تعتبر شركات التأمين من أهم المؤسسات التي تتحمل مسؤولية المساهمة في دعم مواجهة مرض السرطان وذوي الهمم. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" على هامش مشاركته اليوم في ماراثون الاتحاد المصرى للتأمين، أن التأمين هو عبارة عن عقد بين الشركة والمؤمن عليه، يقوم بموجبه المؤمن عليه بدفع مبلغ من المال للشركة، وذلك للحصول على حماية مالية في حالة حدوث مخاطر معينة، مثل الإصابة بمرض السرطان أو الإعاقة الجسدية.

ومن أوضح  أن مرض السرطان هو واحد من أكثر الأمراض انتشاراً في العالم، ويتطلب علاجاً مكلفاً ومتابعة دائما ولذلك، يلعب دور الشركات التأمينية دوراً هاماً في دعم  التغطية الصحية للمرضى وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم وعائلاتهم.

وأشار إلى أن شركات التأمين يمكنها أيضاً دعم ذوي الهمم من خلال توفير تأمينات خاصة تتضمن تغطية الإعاقة الجسدية والعلاجات اللازمة، وذلك لتحسين جودة حياتهم والمساهمة في دعمهم.

وأكد أنه تعتبر شركات التأمين أيضاً شركاء مهمين في تمويل الأبحاث العلمية لمكافحة مرض السرطان وتطوير العلاجات الحديثة، وذلك من خلال الاستثمار في المشاريع البحثية وتوفير الدعم المالي للمؤسسات العلمية والجمعيات الخيرية التي تعمل في هذا المجال.

 

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الماراثون السنوي الرابع للاتحاد المصري للتأمين تحت عنوان "معًا لمحاربة السرطان"، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.
يستهدف الماراثون هذا العام الوقاية والتوعية من مرض سرطان الأطفال، وكذا تشجيع جميع فئات المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة، ويأتي تحت رعاية كلاً من وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة المالية.
كما شهد الماراثون مشاركة خاصة لذوي الهمم في إطار الاهتمام الكبير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم لمشاركتهم في كافة قطاعات الدولة.
من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أهمية الممارسة الرياضية للمواطنين، والمواظبة عليها لما لها من منافع كثيرة على التنشئة البدنية السليمة، مشيراً إلى نهج الوزارة لجعل الممارسة الرياضية أسلوب حياة من خلال البرامج والأنشطة والمشروعات الرياضية تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية.

الاتحاد المصري للتأمين التغطية الصحية الأعباء المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة

الأكثر قراءة

ضُبطا بوضع مخل.. كواليس القبض على مؤدى مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد

النيابة تأمر بحبس والدة "فتاة السلام" لضربها وتعذيبها

بعد لقاء ابنتها في "معكم".. خبيرة أبراج تكشف صفات برج إيمان العاصي

بقيمة 80 جنيهًا.. “الذهب” يواصل التراجع متأثرًا بقرار إعفاء الواردات

النيابة تكشف تفاصيل توصلها لمكان اختفاء "فتاة السلام"

غدًا.. 26 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

محطة كهرباء غزة مهددة بالتوقف لنقص إمدادات الوقود.. وإسرائيل تمدد الطوارئ

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات