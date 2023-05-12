"القاهرة الإخبارية" تنقل لقطات حية لظهور سفينة حربية فى بحر غزة

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات حية من مرور سفينة حربية ظهرت في بحر غزة، وسط هدوء حذر ساد قطاع غزة بعد تجدد القصف منذ ساعات قليلة.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية قد نقلت بثًا مباشرًا، من قطاع غزة يوضح تجدد القصف الإسرائيلي على غزة، بعد أصوات انفجارات جراء الغارات الإسرائيلية، مع دوي صافرات الإنذار.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن شن المزيد من الضربات الجوية على غزة، واستهدف ما وصفه بمواقع عسكرية وقاذفات صواريخ تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، بعد أن ساد هدوء لعدة ساعات ليلًا، تزامنًا مع استمرار محادثات للتوصل لاتفاق تهدئة بوساطة مصرية.