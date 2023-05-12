توريد 34 ألف طن قمح لـ28 شونة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى للشون والصوامع ومراكز التجميع وتوريد 34 ألف طن و784 كيلو قمح بعدد 28 شونة وصومعة بالقرى والمراكز منذ بدء أعمال توريد المحصول حتى اليوم.

وأشار اللواء عصام سعد إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمزارعين والتجار أثناء عملية توريد الأقماح وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة موضحاً أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة قد بلغت 167 ألف فداناً.

ولفت إلى أنه تم زيادة سعر أردب القمح عن الأعوام السابقة مع الالتزام بعملية الصرف لتشجيع المزارعين على التوريد حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة الحوافز ومراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري.

وأضاف أنه تم تنفيذ التوجيه الوزاري الخاص بصرف 10 كيلو نخالة لكل أردب قمح مورد من المزارعين على مستوي الجمهورية، من خلال الضوابط التي تم الإعلان عنها وشمل التوجيه أيضا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا على كل ‏رأس ماشية بناء على خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب ‏البيطري وبعد مراجعة الإدارة التموينية المختصة، ومصانع الأعلاف ‏بناء علي السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات ‏المقيدين بناء علي السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف ، كما تضمن التوجيه أنه في حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به ( الكميات ‏ومكان التوريد ) وتقديمه إلي الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية ويحظر التوجيه الوزاري علي التجار وموردي القمح المحلي الاتجار في كميات النخالة المسلمة للمزارعين نيابة عنهم، و‏الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية ضدهم ،مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح بشكل منتظم مع ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة .



وأوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ، إنه تم حصاد ما يقرب من 110 ألف و230 فدان حتى الآن كما تم توريد 14188طن و250 كيلوجرام بشون البنك الزراعي المصري ،فضلاً عن توريد6807 طن و884 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى توريد 9616 طن و77 كيلو للمصرية القابضة للصوامع "عرب العوامر – مركز أبنوب" ، و4172 طن و788 كيلو "إنتاج التقاوي/شركات منتجة" ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 34 ألف و784 طن و250 كجم قمح، مؤكداً على سير عملية توريد المحصول في هدوء ودون أي معوقات.