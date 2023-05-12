الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان الحرب الروسية الأوكرانية

جو بايدن
جو بايدن

يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث ملفات أوكرانيا والتعاون الدفاعي والهجرة، خلال اجتماع في البيت الأبيض من المرجح أن تهيمن الحرب بين موسكو وكييف على جانب كبير منه.

وقال مصدر دبلوماسي إسباني إنه على الرغم من اتفاق مدريد مع واشنطن على عدم مشروعية الغزو الذي بدأته روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، سينقل سانتشيث وجهات النظر المختلفة التي تتبناها الصين والبرازيل وسيقترح إيلاء أهمية أكبر إلى رؤى الدول غير الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي المتضررة من الحرب.

وكان رد فعل الولايات المتحدة متشككًا إزاء خطة سلام اقترحتها الصين وتتألف من 12 نقطة، وقالت إنه إذا كانت بكين جادة في نقطتها الأولى حول احترام السيادة فينبغي عليها حث روسيا على الانسحاب.

وقال مسئول بالبيت الأبيض إن الصين والبرازيل ربما تقومان بدور في محادثات السلام التي ربما تحدث، لكنه شدد على أن إنهاء الحرب لا بد أن يحترم مبادئ السيادة ووحدة الأراضي.

وتابع المسئول: "ندعم دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإنهاء عادل للحرب الروسية يحترم مبادئ بعينها، بما في ذلك السيادة ووحدة الأراضي"، مضيفًا أن بايدن سيشكر سانتشيث على المساعدات الأمنية والإنسانية الإسبانية إلى أوكرانيا.

وأضاف المسئول أن بايدن سيقدم الشكر لسانتشيث على التزام إسبانيا بالتعاون في توسيع "مسارات الهجرة" للأفراد من أمريكا اللاتينية. وتابع أنهما سيبحثان أيضًا جهود تعزيز العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسبانيا.

الرئيس الامريكي جو بايدن بايدن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانتشيث

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