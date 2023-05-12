تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لأجهزة "السيمليتور" بأكاديمية تدريب "مصر للطيران"

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) لأجهزة الطيران التمثيلي "سيميليتور" بالأكاديمية من الطرازات التالية طائرات أيرباص (A220/300- A320/200 A330/200-A340/300).

يذكر أن جهاز الطيران التمثيلي من طراز "إيرباص" A320-200 يتم تجديد اعتماده من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران للعام الثاني والعشرين علي التوالي، أما بالنسبة لجهاز الطيران التمثيلي من طراز إيرباص A220-300 فهو أحدث الأجهزة المنضمة للأكاديمية والوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، وبالنسبة لجهاز الطيران التمثيلي من طراز "إيرباص A330/200" يعد هذا التجديد هو الأول بعد إضافة خاصية Full Stall, Icing & UPRT ؛ ليتوافق مع أحدث التشريعات المحلية والدولية الخاصة بأجهزة الطيران التمثيلي وتدريب الطيارين.

وأشاد الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالجهد المبذول من مهندسي وفنيي الإدارة العامة للطيران التمثيلي برئاسة المهندس عمرو سمير مدير عام الإدارة العامة للطيران التمثيلي وكذا جهود فريق عمل الإدارة العامة للجودة برئاسة المهندس حاتم عبد الحكيم حسن مدير عام الإدارة العامة للجودة.