الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مواجهات جديدة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان

اندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، ما سبب توترا يهدد المحادثات المقرر إجراؤها نهاية هذا الأسبوع بين قادة الدولتين الواقعتين في القوقاز.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان، إن "القوات المسلحة الأذرية انتهكت صباح الجمعة وقف إطلاق النار باتجاه سوتك (بلدة حدودية أرمينية) باستخدام طائرات دون طيار".

وأضافت أن "جنديين من القوات المسلحة الأرمينية جرحا"، أحدهما في حالة حرجة.

ولقي جندي أذري مصرعه، الخميس، وجرح أربعة جنود أرمينيين في اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، اللتين تتنازعان السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ منذ ثلاثة عقود.

وتأتي الاشتباكات قبل اجتماع بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذري إلهام علييف، في بروكسل، الأحد، لإجراء محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي.

واتهم باشينيان، أذربيجان، الخميس، بالسعي إلى "تقويض المحادثات" المقررة في بروكسل، مؤكدا أن هناك فرصة "ضئيلة جدا" للتوصل إلى اتفاق سلام مع علييف خلال هذا الاجتماع.

وأوضح أن مسودة الاتفاق "ما زالت في مرحلة أولية، ومن السابق لأوانه الحديث عن احتمال توقيعها".

أرمينيا وأذربيجان اشتباكات جديدة الحدود القوقاز أرمينيا

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