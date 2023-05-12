الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بـ"صحة الشيوخ": الحوار الوطنى يسهم بقوة فى تغيير المفاهيم المغلوطة فى ملف الحقوق والحريات

النائب محمد البدري
النائب محمد البدري

قال النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن حرص إدارة الحوار الوطني على عقد لقاءات مع ممثلي الصحف والقنوات العربية والأجنبية الموجودة فى مصر، خطوة مهمة لتغيير كثير من المفاهيم المغلوطة عن الدولة المصرية وتعاملها فى الخارج مع ملف الحقوق والحريات.

وأضاف "البدري" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن عودة عمل لجنة العفو الرئاسي بالتزامن مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعوة لإجراء حوار وطني بين المصريين وبعضهم البعض حول أولويات العمل الوطني، أكدت جدية الدولة والقيادة السياسية فى عمل إصلاح سياسي حقيقي يتيح مساحات مشتركة بين الجميع.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن الحوار الوطني مفتوح للجميع، فالجميع مدعو للمشاركة وإبداء رأيه فيما يتعلق بكل القضايا التي تشغل الرأي العام وتهم شرائح كبيرة من المواطنين لا سيما الاقتصادية منها، مشيرًا إلى أن الحوار أصبح لغة العصر وهو السبيل الوحيد للخروج بمخرجات تسهم فى الخروج من الأزمات والتحديات الحالية التي نواجهها.

وثمن رسائل التأكيد التي تبعثها إدارة الحوار الوطني فى كل المنصات ووسائل الإعلام حول عدم وجود خطوط حمراء فيما يتعلق بآراء المشاركين وأن المساحات مفتوحة للجميع، موجهًا الشكر للمنسق العام الدكتور ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية على الجهود التي بذلوها خلال فترة التحضيرات وما زالوا يبذلونها حتى انتهاء الحوار.

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قد عقد بحضور المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار، لقاءً صحفيًا مع عدد من ممثلى أبرز وسائل الإعلام الدولية المعتمدة فى مصر، أمريكية وأوروبية وآسيوية وعربية ومصرية، عن مستجدات وتطورات الحوار الوطنى فى أعقاب انطلاق الجلسة الافتتاحية الأربعاء الماضى.

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