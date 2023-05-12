الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد أعمال الطرق والمرافق الجارية بالمدينة (صور)

رئيس جهاز القاهرة
رئيس جهاز " القاهرة الجديدة " يتفقد أعمال الطرق والمرافق

 تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أعمال الطرق والمرافق الجارية بمنطقة (الامتداد - التجمع الأول - مركز خدمات التجمع الخامس - دار مصر القرنفل - سكن مصر غرب الجامعات - مشروعات المرافق بمنطقة الامتداد)، يرافقه مسؤولو الجهاز والتجمعات الثلاثة.

- استحداث أماكن انتظار سيارات بمنطقة الامتداد والتجمع الأول

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطى، أنه يتم تطوير مركز خدمات التجمع الخامس، واستحداث أماكن انتظار سيارات بمنطقة الامتداد وأيضا بالتجمع الأول ومركز خدمات التجمع الخامس، بجانب التأكيد على ضرورة الاهتمام بالنظافة داخل مشروعات الإسكان، وأيضاً الاهتمام بالزراعة ومَرمَّات الطرق وإعادة الشىء لأصله، بعد أى أعمال إصلاحات مرافق ( كهرباء – غاز )، كما تم المرور على مشروعي جنة ودار مصر الأندلس. 

رئيس جهاز " القاهرة الجديدة " يتفقد أعمال الطرق والمرافق

 وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة خلال الجولة ، على ضرورة متابعة أى مخالفات بكمباوند "جنة" للحفاظ على النسق الجمالي والحضاري والخصوصية للكمباوند.

رئيس جهاز " القاهرة الجديدة " يتفقد أعمال الطرق والمرافق

وفي سياق متصل، تابع المهندس عبدالرؤوف الغيطى، أعمال تركيب محبس تخفيض ضغوط المياه بأحد الخطوط لانتظام المياه بكمباوند جنة بالتجمع الثالث، حيث سيعمل محبس تخفيض الضغوط على تثبيت (ضغط المياه ) المناسب لكمية الاستهلاك مما يؤدي أيضا إلى الحفاظ على الشبكة داخل الكمباوند. 

رئيس جهاز " القاهرة الجديدة " يتفقد أعمال الطرق والمرافق

 وأوضح أنه قد تم تشغيل خط انحدار عقب عطلة عيد الفطر المبارك، لإضافة مصدر آخر لتغذية الكمباوند، وجارٍ التجهيز لتركيب طلمبة جديدة بعنبر الضغط بمحطة تنقية القاهرة الجديدة لانتظام ضغوط المياه بمشروع دار مصر " المرحلة الثانية " بمنطقة الأندلس.

رئيس جهاز " القاهرة الجديدة " يتفقد أعمال الطرق والمرافق
التجمع الخامس التجمع الاول الاهتمام بالنظافة الاهتمام بالزراعة الجمالي والحضاري القاهرة الجديدة المهندس عبدالرءوف الغيطى أماكن انتظار

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