الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تبرز جهود الهدنة الإنسانية فى السودان (فيديو)

السودان
السودان

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد أبرز تفاصيل الهدنة الإنسانية في السودان.

هدنة إنسانية فى السودان:

الالتزام بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه.

مصالح وسلامة الشعب السوداني أولوية رئيسية.

السماح للمدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية طوعًا وبأمان.

حماية كافة المرافق الخاصة والعامة وعدم استخدامها عسكريًا.

السماح بمرور آمن للعاملين في المجال الإنساني.

الالتزام باحترام وحماية وسائل النقل الطبي مثل سيارات الإسعاف.

اعتماد إجراءات بسيطة للترتيبات المتعلقة بعمليات الإغاثة.

التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين.

الامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية.

اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر بالمدنيين.

الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.

إعطاء الأولوية لمناقشات التوصل لوقف إطلاق النار قصير المدى.

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