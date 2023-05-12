تقرير: تشارلز سيسمح لوليام بتولي منصب الملك خلال 6 سنوات

كشفت صحيفة بريطانية إن الملك تشارلز بدا متعبًا يوم السبت الماضي أثناء تتويجه رسميًا، والملكة كاميلا في وستمنستر أبي في لحظة تاريخية متلفزة تم بثها في جميع أنحاء العالم، وفقا لصحيفة إكسبرس البريطانية.

وكتبت الصحفية جيني موراي: “على الزوجين التفكير في التقاعد المبكر وتسليم المسؤولية للأمير وليام، فبينما كان ويليام يؤدي واجباته بشكل مثالي وكانت زوجته تبدو في كل شبر ملكة في الانتظار، لم يسعني إلا أن أتساءل كم من الوقت سيستغرق قبل التتويج التالي”.

واقترحت موراي أنه ينبغي على الملك والملكة اتخاذ قرار في المستقبل غير البعيد بنقل السيف إلى ويليام البالغ من العمر 46 عامًا في المستقبل.

وكخطوة أولى على العرش تعهد أمير ويلز البالغ من العمر 40 عامًا بالولاء لوالده خلال الحفل قائلاً: "أنا ويليام أمير ويلز، أتعهد بالولاء لك".

وقالت موراي: "أتمنى أن يكون الملك قد ورث الجينات غير العادية التي نقلت جدته إلى ما بعد قرن من الزمان ووالدته ووالده في التسعينيات من العمر، لكنني لا أتذكر أن أيًا منهم بدا متعبًا ومتباعدًا كما فعل الملك والملكة يوم التتويج".

واضافت أن تحليل لغة الشفاه للملك تشارلز خارج وستمنستر أبي، اشار إلى أنه كان يشكو من تأخر أمير وأميرة ويلز بعد أن أجبر على الانتظار عدة دقائق، مشيرة الي أن هذه اللحظة تركتها تتساءل "كيف سيتعامل الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا مع الضغط الهائل لما ينتظرنا".

وتابعت: "التقاعد كلمة صعبة للكثير من جيلنا، نريد أن نواصل المساهمة نريد أن نبقي عقولنا في نصابها، وبالنسبة لمن ليسوا من الملوك ما زلنا نحاول كسب ما يكفي لدرء أزمة تكلفة المعيشة، وقالت إن على الزوجين التفكير في الاستمتاع بالزواج الذي كافحا طويلا لتحقيقه.