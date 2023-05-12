الجهاد الإسلامى: المباحثات مستمرة للتوصل لاتفاق تهدئة يعكس مصلحة الشعب الفلسطيني

أعلن رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، اليوم الجمعة، عن أن المباحثات مستمرة، معربا عن أمله فى التوصل لاتفاق تهدئة يعكس مصلحة الشعب الفلسطيني وأداء المقاومة على الأرض.

تأتى تصريحات رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي بالتزامن مع إجراء مباحثات مع المسئولين المصريين حول اتفاق تهدئة وشيك في القطاع، وفقا لما نقله موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا جديدا على قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، أسفر عن أضرار مادية كبيرة فى منازل وأراضي المواطنين.

- ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان إلى 31 شهيدًا

كما بلغت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، إلى 31 شهيدا، بعدما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، عن استشهاد شاب متأثرا بجراحه جراء القصف مساء أمس الخميس.

ولليوم الرابع على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 31 شهيدا، منهم 6 أطفال و3 سيدات، بجانب إصابة أكثر من 100 شخص آخرين، بينهم 32 طفلا و17 سيدة.

وما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق معابر غزة، ما ينذر بنفاد المخزون المتوافر لحاجات المواطنين من المواد الغذائية والمواد الطبية، ومشتقات النفط.