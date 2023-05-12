البهواشي: مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة ويجب الاهتمام بتأهيلها (فيديو)

قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، إنه من مقومات الدولة المصرية اليوم هي القوة البشرية، والتي أغلبها من الشباب، لذلك من أولى الأولويات تأهيل هذه القوة، واستغلالها الاستغلال الأمثل لتواكب ما تسعى إليه مصر حتى تكون دولة صناعية منتجة.

وأضاف البهواشي عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الدولة تستهدف استخدام التكنولوجيا الجديدة، وتطوير الصناعة الوطنية، وتوطين الصناعات والتكنولوجيا الأجنبية في مصر، وهذا يستتبع في الأساس تأهيل القوة البشرية حتى تواكب ما يستجد على مستوى العالم.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أننا نشهد تكنولوجيا متطورة جدًا يتم استخدامها، ولابد أن نستعد لها بالقوة البشرية المطلوبة، خاصة أنه مع تطوير وتدريب هذه العمالة تعد ثروة بشرية للمستثمر الأجنبي، حتى تكون جاهزة للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة.

ربط التعليم الفني بسوق العمل

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الدولة عملت على ملف تأهيل العمالة منذ سنوات، من خلال ربط التعليم الفني بسوق العمل، وخلق تعليم جامعي مثل الجامعات التكنولوجية لتواكب أحدث التطورات، مؤكدًا أننا شهدنا خطوات جادة وفعلية في هذا الملف.