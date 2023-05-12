الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

منها عرض "تسليم أهالى" بمركز الإبداع الفنى.. أجندة الدستور الثقافية اليوم

تسليم أهالي
تسليم أهالي

يحتشد اليوم الجمعة الموافق 12 من مايو الجاري، بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية.

 

 ففي السادسة والنصف، يواصل مركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بساحة دار الأوبرا المصرية، عروض فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمهرجان جمعية الفيلم والتي تستمر حتي 20 مايو الجاري.

 

 يعرض الفيلم الروائي الطويل “تسليم أهالي”، للمخرج خالد الحلفاوي، ويلي العرض ندوة لمناقشة الفيلم. 

 

الفيلم من إنتاج العام الماضي 2022، ومن بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، وعمرو وهبة.

 

ــ مدير مكتبة الإسكندرية بضيافة الغوري

في سياق متصل، يحل الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، في ضيافة مركز إبداع قبة الغوري والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بشارع الحسين، في تمام الساعة السابعة مساء.

 

وفي الثانية ظهرا، تنطلق فعاليات مؤتمر اليوم الواحد، والذي يقيمه اتحاد كتاب مصر فرع الإسكندرية، وذلك بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، ويقام المؤتمر تحت شعار “المشهد الشعري في الإسكندرية ومطروح والبحيرة”، ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات بحثية، بمشاركة عدد كبير من أدباء وكتاب الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

 

ــ مشيرة عيسى فى أمسية موسيقية على المسرح الكبير

وفي الثامنة والنصف مساء، تقدم عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، أمسية موسيقية على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، بمشاركة مجموعة من طلابها المواهب الواعدة فى العزف على آلة البيانو من طلاب المدارس.

 

يتضمن البرنامج نخبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى كتبها خصيصاً لآلة البيانو كبار المؤلفين منهم باخ ، بيتهوفن ، شوبان ، البينيس .

 

ــ مهارات إدارة الضغوط في مكتبة مصر الجديدة للطفل

وفي الواحدة من ظهر اليوم أيضا، تعقد بمكتبة مصر الجديدة للطفل، ندوة أونلاين بعنوان "مهارات إدارة الضغوط"، والتي تتناول معني الضغوط وأسبابها ، مؤشراتها والمراحل التي نمر بها، كيفية التعامل الايجابي مع الضغوط.

 

 وتحاضر في الندوة الدكتورة ريمان ممتاز اخصائى الصحة النفسية، والتى أكدت علي أن ليس كل ما نتعرض له من ضغوط ..هي ضغوط سلبية فبعض الضغوط مطلوبة لإنجاز فى بعض الأمور الحياتية.

 

 وأوضحت “ممتاز” أن أول خطوة لمواجهة الضغوط الحياتية هو أن يحدد الشخص أهدافه، وأن يحرص على تنمية مهاراته وقدراته، وتقبل فكرة الرغبة في معرفة كل ما هو جديد .

منها عرض تسليم أهالي بمركز الإبداع الفني أجندة الدستور الثقافية اليوم فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية العازفة مشيرة عيسى

مواد متعلقة

سلفادور دالى يرتدى حذاء جديد ضيق لأجل "يوميات عبقرى"؟

الأكثر قراءة

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 12-5-2023

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 12-5-2023

"السلع التموينية" تتعاقد على 34 ألف طن زيت خام

سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر الجمعة 12-5-2023

"التخطيط": 150 مليار جنيه لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى بـ"حياة كريمة"

"المالية": زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى 104%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة