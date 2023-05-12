منها عرض "تسليم أهالى" بمركز الإبداع الفنى.. أجندة الدستور الثقافية اليوم

يحتشد اليوم الجمعة الموافق 12 من مايو الجاري، بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية.

ففي السادسة والنصف، يواصل مركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بساحة دار الأوبرا المصرية، عروض فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمهرجان جمعية الفيلم والتي تستمر حتي 20 مايو الجاري.

يعرض الفيلم الروائي الطويل “تسليم أهالي”، للمخرج خالد الحلفاوي، ويلي العرض ندوة لمناقشة الفيلم.

الفيلم من إنتاج العام الماضي 2022، ومن بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، وعمرو وهبة.

ــ مدير مكتبة الإسكندرية بضيافة الغوري

في سياق متصل، يحل الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، في ضيافة مركز إبداع قبة الغوري والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بشارع الحسين، في تمام الساعة السابعة مساء.

وفي الثانية ظهرا، تنطلق فعاليات مؤتمر اليوم الواحد، والذي يقيمه اتحاد كتاب مصر فرع الإسكندرية، وذلك بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، ويقام المؤتمر تحت شعار “المشهد الشعري في الإسكندرية ومطروح والبحيرة”، ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات بحثية، بمشاركة عدد كبير من أدباء وكتاب الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

ــ مشيرة عيسى فى أمسية موسيقية على المسرح الكبير



وفي الثامنة والنصف مساء، تقدم عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، أمسية موسيقية على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، بمشاركة مجموعة من طلابها المواهب الواعدة فى العزف على آلة البيانو من طلاب المدارس.





يتضمن البرنامج نخبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى كتبها خصيصاً لآلة البيانو كبار المؤلفين منهم باخ ، بيتهوفن ، شوبان ، البينيس .

ــ مهارات إدارة الضغوط في مكتبة مصر الجديدة للطفل

وفي الواحدة من ظهر اليوم أيضا، تعقد بمكتبة مصر الجديدة للطفل، ندوة أونلاين بعنوان "مهارات إدارة الضغوط"، والتي تتناول معني الضغوط وأسبابها ، مؤشراتها والمراحل التي نمر بها، كيفية التعامل الايجابي مع الضغوط.

وتحاضر في الندوة الدكتورة ريمان ممتاز اخصائى الصحة النفسية، والتى أكدت علي أن ليس كل ما نتعرض له من ضغوط ..هي ضغوط سلبية فبعض الضغوط مطلوبة لإنجاز فى بعض الأمور الحياتية.

وأوضحت “ممتاز” أن أول خطوة لمواجهة الضغوط الحياتية هو أن يحدد الشخص أهدافه، وأن يحرص على تنمية مهاراته وقدراته، وتقبل فكرة الرغبة في معرفة كل ما هو جديد .