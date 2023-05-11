سحب الرخصة وغرامة.. تفاصيل قرار محافظ الفيوم لمواجهة المتلاعبين بتعريفة الركوب

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، القرار رقم"211" لسنة 2023، الخاص بمخالفات قائدي السيارات الأجرة، لتعريفة الأجرة المقررة لكل خطوط المواصلات بين المحافظة والمحافظات الأخري والمواصلات الداخلية بفرض عقوبات رادعة ضد قائدي المركبات الأجرة.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية تفاصيل القرار..

المادة رقم "2"

سحب الرخصه لمدة 6 شهور مع غرامه 1000 جنيه وفي حالة تكرار المخالفه تتضاعف العقوبة.

المادة رقم "3"

وضع كمائن في ميادين المحافظه ومحطات الوقود والشوارع الرئيسيه بالتنسيق بين ادارة المواقف ومباحث المرور لضبط المخالفين وتنفيذ العقوبه فوراً.

المادة رقم" 4"

يتم اعداد "استيكر" موضح به تعريفة الأجرة وخط سير السيارة ويتم لصقها علي الزجاج الامامي والخلفي للسيارات الأجرة والسرفيس لتعريف المواطنين بتعريفة الأجرة الرسمية المقررة للركاب.

المادة رقم "5"

يتم تشكيل لجان تفتيش من كل من " الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، إدارة المرورؤ مباحث المرور " لضبط السائقين المخالفين لتعريفة الأجرة وخط السير والذيادة في عدد الركاب المقررة لكل سيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

المادة رقم "6"

علي جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار والعمل به فوراً صدوره ويلغي كل ما يخالف ذلك.