الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحالف الأحزاب السياسية يقترح توجيه الشكر للرئيس السيسى بشأن الدعوة للحوار الوطنى

اجتماع تحالف الاحزاب
اجتماع تحالف الاحزاب المصرية

اقترح تحالف الأحزاب السياسية المصرية إرسال برقية شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعوته للحوار الوطني وما جاء في الحوار  والمحاور التي يتناقش فيها كافة المشاركين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب السياسية المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، بمقر حزب إرادة جيل بوسط البلد.

ومن ناحيته وجه المهندس محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الرئيس السيسي قادر البلاد في ظروف عصيبة.

وقال أبو العلا إن الرئيس السيسي يقود البلاد وفقا لرؤية وطنية، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية تشارك في الحوار الوطني بقوة.

وشدد على أهمية التعليم والبحث العلمي في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، مؤكدا أن الدول تنهض بالعلم والمعرفة والثقافة.

ومن جانبه قال محسن أبو سعدة، رئيس حزب العمل، إن الحزب والتحالف مشاركان في الحوار الوطني وإن الجلسة الافتتاحية تحدث فيها الجميع وشهدت الحديث في أكثر من موضوع.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، كلمة الأمين العام لتحالف الأحزاب، وتوجيه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انطلاق فعاليات الحوار الوطنى. 

ويستعرض خلال الاجتماع ما جاء في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني وأهم ما تناولته من موضوعات، وعرض تقرير عن الرصد الإعلامي لأهم ردود الفعل السياسية والصحفية حول الجلسة الافتتاحية. 

و يناقش الاجتماع التنسيق بين أحزاب التحالف داخل لجان وجلسات الحوار الوطنى، وكذلك تشكيل لجنة متابعة لجلسات الحوار الوطني وصياغة أهم المخرجات، واستعداد أحزاب التحالف للمشاركة في جلسات الحوار الوطني التي تبدأ يوم الأحد 14 مايو 2023.

الأحزاب السياسية المصرية الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تحالف الأحزاب السياسية رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الحوار الوطني

الأكثر قراءة

جمال التهامي: لا خطوط حمراء في الحوار الوطني والشارع متفائل

تحالف الأحزاب السياسية يقترح توجيه الشكر للرئيس السيسى بشأن الدعوة للحوار الوطنى

تفاصيل محاضرة كولر مع لاعبي الأهلي قبل المران الأخير استعدادًا للترجي

رسميًا.. مونبيليه الفرنسي يتعاقد مع الأردني موسي التعمري

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

فابريزيو رومانو: 3 أندية انجليزية تراقب جان كلير توديبو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة