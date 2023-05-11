تحالف الأحزاب السياسية يقترح توجيه الشكر للرئيس السيسى بشأن الدعوة للحوار الوطنى

اقترح تحالف الأحزاب السياسية المصرية إرسال برقية شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعوته للحوار الوطني وما جاء في الحوار والمحاور التي يتناقش فيها كافة المشاركين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب السياسية المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، بمقر حزب إرادة جيل بوسط البلد.

ومن ناحيته وجه المهندس محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الرئيس السيسي قادر البلاد في ظروف عصيبة.

وقال أبو العلا إن الرئيس السيسي يقود البلاد وفقا لرؤية وطنية، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية تشارك في الحوار الوطني بقوة.

وشدد على أهمية التعليم والبحث العلمي في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، مؤكدا أن الدول تنهض بالعلم والمعرفة والثقافة.

ومن جانبه قال محسن أبو سعدة، رئيس حزب العمل، إن الحزب والتحالف مشاركان في الحوار الوطني وإن الجلسة الافتتاحية تحدث فيها الجميع وشهدت الحديث في أكثر من موضوع.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، كلمة الأمين العام لتحالف الأحزاب، وتوجيه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انطلاق فعاليات الحوار الوطنى.

ويستعرض خلال الاجتماع ما جاء في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني وأهم ما تناولته من موضوعات، وعرض تقرير عن الرصد الإعلامي لأهم ردود الفعل السياسية والصحفية حول الجلسة الافتتاحية.

و يناقش الاجتماع التنسيق بين أحزاب التحالف داخل لجان وجلسات الحوار الوطنى، وكذلك تشكيل لجنة متابعة لجلسات الحوار الوطني وصياغة أهم المخرجات، واستعداد أحزاب التحالف للمشاركة في جلسات الحوار الوطني التي تبدأ يوم الأحد 14 مايو 2023.