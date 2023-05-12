الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فوز طالبة "بنوعية مطروح" بمهرجان النحت على الرمال فى الإسكندرية

مهرجان النحت على
مهرجان النحت على الرمال فى الإسكندرية

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، الخميس، عن أن كلية التربية النوعية، فازت في مهرجان النحت على الرمال، الذي أقامته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية في شاطئ السرايا العام، بمشاركة ١٣ متسابقا من جامعات مختلفة.

 

وهنأ رئيس الجامعة الطالبة أمنية رأفت عبد الواحد لحصولها على المركز الثالث بالمهرجان، والطالبة فاطمة الزهراء عوض الله المعيدة بالكلية لفوزها بدرع التميز الأول، متمنيًا لهما أطيب الأمنيات بمزيد من التميز والإبداع.

 

وأكد الدكتور مصطفى النجار على حرص الجامعة لدعم ورعاية الطلاب الموهوبين؛ لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام في استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة.

 

وكان قد كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الفائزين، حيث أعرب عن شكره لجميع المشاركين في المهرجان، ولكل من ساهم في إخراج هذا الحدث الذي تم تنفيذه بهذا الشكل المبدع والراقي، وبأيدي شباب مصريين مبدعين.

مهرجان النحت على الرمال فى الإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال فى الإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال فى الإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال فى الإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال فى الإسكندرية
مهرجان النحت على الرمال فى الإسكندرية
الادارة المركزية للسياحة والمصايف رئيس جامعة مطروح مهرجان النحت على الرمال محافظة الاسكندرية مطروح مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح

الأكثر قراءة

"ملوك اللعبة".. كيف استقبل رواد السوشيال فوز مصر ببطولة العالم للإسكواش؟

"سابوك في البيت".. مسلم يحتل صدارة "ترند يوتيوب" خلال 5 أيام

سحب الرخصة وغرامة.. تفاصيل قرار محافظ الفيوم لمواجهة المتلاعبين بتعريفة الركوب

”أبو العطا“: رغم اختلاف أيديولوجيات المشاركين في الحوار الوطني تجمعنا مصلحة الوطن

"حياة كريمة".. طفرة نوعية في قريتي الدكة وأبو هور بنصر النوبة

ناقشها الحوار الوطني .. خبير يوضح كيفيه تعزيز الهوية الوطنية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة