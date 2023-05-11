تفاصيل محاضرة كولر مع لاعبي الأهلي قبل المران الأخير استعدادًا للترجي

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي الفريق قبل التحرك لخوض المران الأخير في تونس استعدادًا لمواجهة الترجي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة مساء غدا على ملعب "حمادي العقربي" في رادس ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد في الاجتماع كلاً من، سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على كافة الضوابط الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة.

كما تم الاتفاق أيضًا على وصول الفريق إلى ملعب المباراة قبل ساعة ونصف من موعد انطلاقها.