الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الصحراوي

ارشيفه
ارشيفه

شهد طريق الفيوم الصحراوي إصابة شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق  وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الفيوم الصحراوي تفيد بوجود مصادمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

طريق الفيوم الصحراوى اصابة شخص صدمته سيارة عبوره الطريق

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