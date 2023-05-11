الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 28 شهيدًا حتى الآن بسبب العدوان الإسرائيلى على غزة

الغارات الإسرائيلية
الغارات الإسرائيلية

كشفت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، عن تطورات الأوضاع بالقطاع في ظل الغارات الإسرائيلية المستمرة وسقوط شهداء وضحايا فلسطينيين.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف حتى الآن على قطاع غزة، وإن هناك تكثيفًا للغارات في معظم مناطق القطاع.

وأضافت «عوكل» أنه سقط حتى الآن 28 شهيدًا؛ بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية منطقة الشجاعية وحي الزيتون.

كما أوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن إسرائيل تزيد وتيرة القصف على أنحاء قطاع غزة، وتم تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب وغلاف غزة.

وأكدت أن المقاومة الفلسطينية تتوعد بالرد على إسرائيل، مشيرة إلى أن جميع مستشفيات قطاع غزة تشهد حالة طوارئ، وجميع الإصابات جراء العدوان الإسرائيلي خطيرة.

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