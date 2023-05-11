الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

189 مخالفة متنوعة فى حملات مرورية بسوهاج

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت إدارة مرور سوهاج حملاتها المرورية على الطرق الرئيسية والسريعة من أجل تحقيق السيولة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين، من قائدي السيارات والمركبات، وذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، وتحت إشراف العميد تامر الغرباوي، مدير إدارة مرور سوهاج.

وأسفرت حملة اليوم عن ضبط 189 مخالفة متنوعة بين مخالفات سحب تراخيص، رادار، وعدم استخدام حزام الأمان، وحجز سيارات، ودراجات بخارية، وتقاضى أجرة بأزيد من المقرر، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة على نموذج 125 مرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطين، برئاسة العميد حمدى أبورية، رئيس مباحث المرور بسوهاج، وذلك بالكشف عن العديد من السيارات التي من الممكن استخدامها في الأنشطة الإجرامية.

كما قامت أوناش المرور برفع التكاتك والدراجات البخارية غير المرخصة التي تسير فى شوارع المحافظة والتي تسير عكس الاتجاه وتحرير المحاضر اللازمة.

إجراءات القانونية اجراءات أجل ادار إتخاذ الإجراءات القانونية

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