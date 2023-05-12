"محبة".. كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع صورة البابا تواضروس مع بابا الفاتيكان؟

تنتهي اليوم الجمعة زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى روما، والتي كانت قد بدأت في 10 مايو الجاري.

تأتي الزيارة بمناسبة مرور 50 عامًا على زيارة البابا شنودة الثالث للفاتيكان، والتي التقى فيها البابا بولس السادس بابا الفاتيكان والبابا شنودة الثالث البطريرك الـ117.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع هذه الزيارة، ويرصد "الدستور" أبرز هذه التعليقات في سياق السطور التالية.

كتب ناجي بينامين: "شىء رائع وجميل ومفرح بنا يبارك الحبرين الجليلين"، وعلّقت هويدا عبد الحميد: " يا رب سلام لمصر وشعبها الغالى الطيب".

وعلّق مايكل رياض: "ندعم بكل الحب والاعتزاز والفخر زيارة قداسة البابا تواضروس ولقاءه مع قداسة بابا الفاتيكان لنشر روح المحبة والتعاون والتقارب بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية وأتمنى بشكل شخصى أن يتم الاتفاق على توحيد مواعيد ومناسبات الأعياد سواء كان عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة المجيد ليصبح تاريخ واحد على مستوى العالم اجمع حتى يحتفل العالم اجمع بعيد الميلاد المجيد فى يوم واحد وبعيد القيامة فى يوم واحد".

وكتبت حنان جاد: "انا اثق فى قداسة البابا وفى مدى ثقافته وايمانه القويم".

ورأى حساب حمل اسم ريم مختار أن هذه الزيارة بمثابة محبة، قائلًة: "المحبة في 3 صور".