الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اتنتشال جثة سائق غرق بإحدى الترع أثناء الاستحمام بالمنيا

قوات الإنقاذ النهري
قوات الإنقاذ النهري

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة سائق من ترعة زاوية حاتم بقرية طوخ الخيل في غرب مركز المنيا، وتبين بإجراء التحريات أنه غرق أثناء الاستحمام هربا من الحر وتم نقل جثته لمشرحة المستشفي وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بالعثور على جثة طافية بالمجري المائي لترعة زاوية حاتم بقرية طوخ الخيل في غرب مركز المنيا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال جثة إبراهيم محمد عبدالسلام 21 عامًا، سائق، مقيم بقرية طوخ الخيل وأفادت التحريات الأولية أن السائق لقي مصرعه غرقًا داخل الترعة أثناء الاستحمام هربًا من الحر.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

المنيا أنتشال جثة سائق غرق أثناء الأستحمام بترعة زاوية حاتم قرية طوخ الخيل غرب مركز المنيا قوات الانقاذ النهري اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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