الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالى يبحث مع السفير العراقى تعزيز التعاون العلمى والبحثى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الدكتور أحمد نايف الدليمي، السفير العراقي بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر والعراق في المجالات التعليمية والبحثية، بحضور الدكتور محمد سمير حمزة، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أشاد وزير التعليم العالي بعلاقات التعاون الوطيدة بين مصر والعراق في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل كل الصعوبات التي تواجه الطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية.

وناقش الجانبان دعم علاقات التعاون بين مصر والعراق في مجالات التدريب، والمنح الدراسية بالمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا، فضلًا عن مناقشة تطورات التعاون بين الجامعات المصرية والعراقية، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما ناقش الجانبان ترتيب زيارة لوفد السفارة العراقية بالقاهرة للجامعات الأهلية المصرية؛ للاطلاع على البرامج الجديدة التي تتيحها تلك الجامعات، والتي تقع في نطاق البرامج البينية كمدخل أساسي لدعم مفهوم التكامل بين التعليم ومتطلبات سوق العمل وخطط التنمية، فضلًا عن إبرام تلك الجامعات شراكات دولية مع عدد من الجامعات الأجنبية المتميزة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور ترحيب الجامعات الأهلية باستقبال الطلاب العراقيين وكل الطلاب الوافدين للدراسة بها، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية أنشأتها الحكومة المصرية لتكون من جامعات الجيل الرابع التي تتيح فرصًا تعليمية متميزة بمعايير عالمية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، من خلال تقديم برامج دراسية متميزة، مما ينعكس إيجابيًا على النتائج التعليمية، ويسهم فى فتح الأبواب نحو وظائف المستقبل.

من جانبه، نقل السفير العراقي بالقاهرة تحيات وزير التعليم العالي العراقي للدكتور أيمن عاشور، مشيدًا بالرؤى والخطى الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين حيث تربطهما حضارة متقاربة، وعلاقات قوية على كل المستويات السياسية والثقافية والعلمية.

وأشار الدليمي إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التعليم العالي المصرية ونظيرتها العراقية، معربًا عن أمله لتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم بما يسهم في دعم سبل التعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى حرص الطلاب العراقيين وأولياء أمورهم على الالتحاق بالجامعات المصرية لسمعتها المتميزة، ولحسن المعاملة التي يلقاها الطلاب الوافدون.

التعليم العالي والبحث العلمي التعاون بين مصر والعراق التعاون العلمي الحكومة المصرية الجامعات المصرية السفير العراقي الطلاب الوافدين

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل المتهمة بقتل ابنتها فى الهرم

رئيس "اقتصادية قناة السويس" يستعرض استراتيجية الوقود الأخضر مع شركات هولندية

كبير الأثريين بوزارة السياحة: مسلسل "نتفليكس" عن كليوباترا لم يصدر سوى "لون البشرة السمراء"

الحكومة تكشف عن مشروع ضخم للبتروكيماويات فى "اقتصادية قناة السويس"

مركز إعلام الداخلة ينظم ندوة تثقيفية عن أمراض الصيف وطرق الوقاية منها

مساهم يبيع كامل حصته في باكين بـ5.05 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة

العربية: مصر طالبت إسرائيل بالالتزام بمسار التهدئة فى غزة

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية فى الجهاد الإسلامى