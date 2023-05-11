الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مركز إعلام الداخلة ينظم ندوة تثقيفية عن أمراض الصيف وطرق الوقاية منها

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم مركز إعلام الداخلة التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية بعنوان " أمراض الصيف وطرق الوقاية منها "، والتي عقدت بمقر الإدارة الصحية بالداخلة حاضر فيها الدكتور عبدالله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة، وحاضر فيها عدد من الأطباء والاداريين والتمريض العاملين بالإدارة الصحية وبعض السيدات المترددات على مكاتب الصحة والتطعيمات

وأكد مدير الإدارة الصحية بالداخلة على أهمية التعرف على أمراض الصيف وأعراضها الخاصة بكل مرض على حدة ،ومنها ضربة الشمس والجفاف والطفح الجلدي الناتج عن حرارة الشمس المباشرة، وحب الشباب، و التسمم الغذائي، والإسهال والقيء.

كما عرف مدير الإدارة الصحية بالداخلة، الأعراض الخاصة بكل مرض وكيفية التفرقة بينه وبين أمراض الشتاء وكيفية التعامل، مشددا على أهمية إتباع النظام الغذائي الصحي والسليم والتي يقي من الأمراض ويكون شامل للمجموعات الغذائية جميعها، من بروتينات وفيتامينات ودهون وكربوهيدرات ومعادن من الأمور التي تعطي الجسم الصحة.


كما تطرق الدكتور عبد الله إلى كيفية الكشف الظاهري على الغذاء، سواء المخزن او الطازج وعن أسلوب الحياة الصحي والوقاية من أمراض القلب والأمراض التي تنتشر العدوى
 

واختتم حديثه بمجموعة من النصائح التي يجب اتباعها للوقاية من الأمراض، ومنها الاهتمام بالنظافة الشخصية، والابتعاد عن المشروبات المثلجة، وتجنب البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لأكثر من ثلاث ساعات متتالية لأنه يعرض الإنسان للإجهاد الحراري وحروق الشمس ،وضرورة شرب كمية كافية من السوائل والعصائر الطازجة حتى لا يصاب الشخص الجفاف

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