مؤشرات البورصة تُغلق على تباين.. و"السوقي" يخسر 8 مليارات جنيه اليوم الخميس

واصلت مؤشرات البورصة تباينها، في ختام تعاملات اليوم الخميس -آخر تعاملات الأسبوع، في ظل عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، تلك التي قابلتها عمليات شراء مشابهة من جانب المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار العربية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 1.128 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1.28%، ليغلق عند مستوى 17270 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.36%، ليغلق عند مستوى 3137 نقطة، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.32%، ليغلق عند مستوى 20744 نقطة، بالتزامن مع تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.28% ليغلق عند مستوى 7198 نقطة.

وارتفع المؤشر الذى يقيس اداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة محدود لم تتجاوز 0.4%، ليغلق عند مستوى 3061 نقطة، ما ساهم في امتداد الصعود للمؤشر الاوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي ارتفع بنسبة بلغت 0.03%، ليغلق عند مستوى 4641 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 2.121 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 704.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ اكثر من 76.1 ألف صفقة بيع وشراء.