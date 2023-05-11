الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قافلة طبية بوحدة الطب الرياضي في الفيوم

قافلة طبية
قافلة طبية

نفّذت الإدارة العامة للشئون الطبية قافلة طبية بوحدة الطب الرياضى بمحافظة الفيوم ورعاية وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم؛ بهدف تقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية فى تخصصات: (باطنة، عظام، قلب، تحليل، أسنان، عيون، وتوعية ثقافية) كخدمة مجتمعية بمشاركة 900 من أهالي المحافظة.

كما قامت الإدارة العامة للوحدات الطب الرياضى بمتابعة سير العمل بوحدة الطب الرياضى بالاستاد حيث قامت لجنة من الإدارة العامة للشئون المالية بالوزارة بجرد لمُحتويات وحدة الطب الرياضي فى إطار تطوير الوحدة من الجوانب للقيام بدورها على أكمل وجه.

يأتي ذلك  فى إطار حرص الوزارة على تطوير وتجهيز وحدات الطب الرياضى بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية على أعلى مستوى وبشكل دائم، بجانب توافر الكوادر الطبية على درجة عالية من الكفاءة والخبرة والتأكيد على أن مراكز الطب الرياضى التابعة للوزارة في مختلف المحافظات هي لكل الرياضيين.

توافر الكوادر الطبية الإدارة العامة للوحدات الطب الدكتور أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطة الإدارة المركزية للطب

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