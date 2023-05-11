التضامن: توعية 1000 أسرة بالاكتشاف المبكر للإعاقة وآلياته

قالت شذى هاني، منسق برامج الإعاقة في وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير أدوات فعالة لمتابعة الأطفال والاكتشاف المبكر للإعاقة، ويأتي ذلك في إطار برنامج وعي للتنمية المجتمعية، الذي تقوم به الوزارة.

وأضافت منسق برامج الإعاقة في وزارة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها منذ قليل، على هامش توقيعها عقود شراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية، أنه يجرى توعية ألف أسرة كمرحلة أولي، بالاكتشاف المبكر للإعاقة من خلال الرائدات الريفيات وغيرهم من العاملين والعاملات المجتمعيين، بداية من يناير 2023 وحتى شهر يونيو القادم، وذلك من خلال إعداد وتصميم مجموعة من الأدوات التوعوية، وتسليط الضوء على أهمية متابعة الأطفال خلال الخمس سنوات الأولي من العمر الاكتشاف المبكر للإعاقة لدى الأطفال، بجانب تمكين الآباء والأمهات الجدد والرائدات من استخدامها بشكل دوري بسيط وفعال، وأخيرًا تسهيل عملية المتابعة والتأهيل والدعم.

وأشارت شذى هاني، إلى إن مشروع تكافؤ الفرص والتنمية المجتمعية، الذي تقوم به الوزارة بالشراكة مع الوكالة الالمانية، يعمل الأن على الإتاحة في المرافق المنشأة لاستخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة، خاصة المباني الخدمية لوزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات التابعة لها.