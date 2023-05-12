بعد تأييد غرامته.. القصة الكاملة لقضية سب وقذف محمد رمضان لعمرو أديب

تصدر الفنان محمد رمضان، محركات البحث الإلكتروني عبر موقع البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعدما قررت المحكمة تأييد حكم تغريمه 300 ألف جنيه، ورفض الاستئناف المُقدّم منه، بالإضافة إلى دفع تعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه، بتهمة سبّ وقذف الإعلامي عمرو أديب.

كانت بداية الخلاف الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" حينها في شهر مارس لعام 2021، وذلك أثناء تصوير الفنان محمد رمضان لمسلسله "موسى"، وحدوث انفجار حينها في موقع التصوير، وإصابة 2 آخرين من طاقم العمل بالإضافة إلى إصابة "رمضان"، و خرج الإعلامي عمرو أديب للحديث عن إصابات الآخرين، ولم يذكر مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها "رمضان"، ما تسبب في إزعاج الأخير، وغضبه.

- رمضان يرد ببوست على تجاهل عمرو أديب لإصابته

وقرر الفنان محمد رمضان حينها الرد بمنشور من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أرفقه بصور لإصابته قائلًا: "دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تمامًا ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس، ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف وشكرًا لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم أنقطع عن تصوير أعمالي ثقة في الله نجاح، رمضان يجمعنا، موسى، ومفاجآت تانية كتير".

- عمرو أديب: "محدش عملك نمبر وان غير إعلام بلدك"

ووضح الإعلامي عمرو أديب حينها أنه لا يوجد خلاف أو هجوم بدر منه تجاه الفنان محمد رمضان، وأن الاهتمام حينها يجب أن يكون تجاه أشخاص آخرين، وليس "نمبر وان" فقط، خاصًة أن الشاب لم يتحدث عنه أحد، ولم يلق اهتمامًا حينها، قائلًا: "وإعلام بلدك ليس ضدك ومحدش عملك نمبر وان غير إعلام بلدك".

ولم ينل هذا الرد إعجاب الفنان محمد رمضان، وحينها قرر الرد على على تصريح الإعلامي عمرو أديب، عن طريق قطع مقطع فيديو قصير لبعض تصريحات "أديب"، التي قالها حيث كان يقارن بينه كفنان كبير وبين يوسف عمر الشاب الصغير، قائلًا: "حضرتك طبعًا 1000 من يعالجك و1000 من يقف جانبك، العالم كله مهتم بيك وأنت طالع الطيارة وأنت نازل من الطيارة"، واستعان في الفيديو بأغنية الراحل إسماعيل ياسين الشهيرة: "عيني علينا يا أهل الفن ناكل قر ونشبع زن"، وعلق على الفيديو، قائلا: "قل أعوذ برب الفلق ووضع تعبير خرزة زرقاء وكف".

https://www.facebook.com/watch/?v=437742610790331

لم ينته الأمر عند هذا، بل زادت حدة المشكلة التي وقعت من البداية بين رمضان وأديب، عندما قرر الأخير التعليق على أزمة الطيار أبو اليسر، وصدور قرار من المحكمة الاقتصادية ضد رمضان فيه بتغريم 6 مليون جنيهًا، خاصًة أن الفنان محمد رمضان استقبل الحكم بلا مبالاة، وظهر من خلال مقطع فيديو يُلقي فيه كميات كبيرة من الدولارات في المياه، قائلًا: " أنت عدو نفسك بترمي الفلوس في بلد الناس طافحة الكوتة فيها".

https://www.instagram.com/p/CNhwkeBhXNT/?utm_source=ig_embed&ig_rid=9469807c-db35-4752-93ea-c27e617f900d

وعلق رمضان، على انتقادات أديب له، من خلال مشهد له من مسلسله الأسطورة، قائلًا: "بس يا بابا"، بالإضافة إلى نشر فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وظهر وهو بيده العديد من الدولارات ويقول في مقطع أغنية جديدة على الفيديو، تقول: "القمة مكاني مش همشي شغل الشغل مش بنام".

https://www.instagram.com/p/CNiSjaSBu1V/?utm_source=ig_embed&ig_rid=0b1692bd-ae52-4eed-afc9-a53ef3217a43

- عمرو أديب يقاضي محمد رمضان

ليعلن حينها الإعلامي عمرو أديب، تقديم بلاغ ضد الفنان محمد رمضان، بسبب السخرية منه، قائلًا: "هرفع قضية على محمد رمضان، وأي فلوس هاخدها هتبرع بيها لمستشفى أبو الريش للأطفال أو مستشفى 57357، يا أنا يا أنت، نروح للقاضي وهو يحكم باللي شايفه، ولو محدش رباك أنا هربيك، أنا كنت مستنيلك غرورك يصورلك أنك تعمل أي شيء وهيعدي، ولو فاكر أنك مسنود البلد دي مفيهاش حد مسنود وأدينا قاعدين بيننا القضاء، أنا مش راجل قليل الأدب، ويا أنا يا أنت يا محمد رمضان، والقانون مش بيسند حد وبينا القضاء".