الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

185 يوما بمدار الأرض.. أبرز معلومات عن رائد الفضاء الروسي سفيرشكوف

المركز الثقافى الروسى
المركز الثقافى الروسى

عقد المركز الثقافى الروسى فى الإسكندرية، مؤتمرا صحفيا لحضور لقاء مع رائد الفضاء الروسي العالمي، سيرجي كود سفيرشكوف.

ونظم اللقاء على هامش الإجراءات التحضيرية للقمة الروسية الإفريقية، التي سوف تعقد في روسيا يوليو المقبل في مدينة سانت بطرسبرغ .

- أبرز المعلومات عن رائد الفضاء  سفيرشكوف

رصدت "الدستور" خلال السطور التالية أبرز  المعلومات عن رائد الفضاء الروسي العالمي والتي جاءت كالتالي:

- يزور سيرجي مصر لأول مرة، في إطار الاحتفالات بعيد النصر الروسي ومرور 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا.

- تخرج رائد الفضاء الروسي تخرج فى كلية الهندسة قسم تكنولوجيا الفضاء، من الجامعة التقنية بموسكو بامتياز.

- قبل صعوده للفضاء عمل في إحدى الشركات لهندسة تصنيع الصواريخ والطاقة.

- قضى 10 سنوات من التدريب حتى تمكن من الذهاب في أول رحلة للفضاء.

- قضى 185 يومًا في مدار الأرض بين عامي 2020-2021.

- حلق حول الكوكب بسرعة 28000 كم/س.، و شاهد الأرض من ارتفاع 420 كم.

- وصف مهنة رائد الفضاء بأنها مهنة لها مواصفات ومهارات خاصة لأى شخص يريد العمل فى هذا المجال.

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مدار الأرض سفير شكوف رائد الفضاء الروسى الفضاء سيرجي كود سفير شكوف المركز الثقافى الروسى فى الاسكندرية لمركز الثقافى الروسى

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