الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متخصص في الشأن الأوكراني لـ"القاهرة الإخبارية": قوات روسية انسحبت من باخموت

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال غيث مناف، متخصص في الشأن الأوكراني، إنه لم يتم حتى الآن الإعلان رسميًا عن مدى قوة الهجوم الأكبر المضاد أو موعده.

وتابع مناف، خلال مداخله عبر تطبيق سكاي على قناة "القاهرة الإخبارية"، من فرانكفورت، أن القوات الأوكرانية بدأت في شن هجمات عسكرية عنيفة في باخموت وذلك بحسب رئيس قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجن، التي قال فيها إن هناك كتيبة روسية هربت من المنطقة التي يجب عليها حمايتها، وهذا ما أكدته القوات الأوكرانية من تقدمها من 3 إلى 4 كيلوات متر في محيط باخموت.

وأضاف أن العملية المضادة الأولى للقوات الأوكرانية التي تمكنت من خلالها القوات من استعادة 80% من مساحة الأراضي الأوكرانية، واليوم يعول الحكومة الأوكرانية بأن هناك هجومًا سوف يقطع الإمداد كاملًا على القوات الروسية ويحتم مواقعها داخل منطقة دونباس.

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