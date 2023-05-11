الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليوم.. البرلمان الأوروبي يصوت على "Big Brother" للتعرف على الوجوه في الشوارع

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

وسط مخاوف من مخاطر الذكاء الاصطناعي، يصوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على تقنية جديدة من المقترح تطبيقها في شوارع الاتحاد  الأوروبي وتسمى التقنية  "Big Brother"، وتهدف للتعرف على وجوه المارة في كافة شوارع الاتحاد الأوروبي.

تقنية  "Big Brother" 

ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن تصويت اليوم سيكون اللبنة الأولى في وضع  قوانين الذكاء الاصطناعي في العالم.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن هناك حالة من الجدل تسود في البرلمان الأوروبي، لاسيما مع موافقة  المسئولين عن حرس الحدود في الاتحاد الأوروبي  على المشروع فضلا عن  موافقة مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي من “ اليمين” على مشروع القانون، المفترض التصويت عليه بشكل نهائي اليوم الخميس.

ويرى المؤيدون للقرار أنه سوف يساهم في مكافحة الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب من خلال التعرف على الوجه في الحال.

يأتني هذا بينا أعربت المؤسسات الخيرية عن قلقها من أن التعرف المباشر على الوجه في الوقت الحقيقي سيكون عرضة لسوء المعاملة من قبل وكالات الدولة وشرطة الحدود.

ومشروع القانون هو الأول من نوعه في وضع قوانين الذكاء الاصطناعي في العالم، ومن المفترض أنه حال انتهاك الشركات لقوانين  الذكاء الاصطناعي، سوف يتم تغريمها بما يصل إلى 10 ملايين يورو (8.7 مليون جنيه إسترليني) أو إزالتها من التداول داخل الاتحاد الأوروبي لخرقها القواعد.

البيت الأبيض يشدد على ابتكار الذكاء الاصطناعى لخدمة الصالح العام 

وكشف البيت الأبيض عن خطوات للمساعدة في ضمان تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول AI، حيث تشمل الخطوات الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار الحكومي، والشفافية، والتأكيد على ابتكار الذكاء الاصطناعي الذي يخدم الصالح العام.

وبحسب تقرير عبر صحيفة نيوز كلين جوبز، فقد أدى الإعلان إلى إنشاء سبع معاهد وطنية جديدة لبحوث الذكاء الاصطناعي، بتمويل من استثمار 140 مليون دولار ، مما رفع عدد هذه المعاهد إلى 25.

كما تشمل الخطوات السابقة التي اتخذتها الإدارة مخططًا لقانون حقوق الذكاء الاصطناعي وإطار عمل إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وخارطة طريق لإنشاء مورد أبحاث وطني للذكاء الاصطناعي. 

الجارديان البرلمان الاوروبي تقنية Big Brother وجوه شوارع

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