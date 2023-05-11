"التضامن": نتعاون مع 16 شريكا لتكافؤ الفرص في 38 مشروعا

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تنفذ ٣٨ مشروعا بالتعاون مع ١٦ شريكا فى إطار مشروع تكافؤ الفرص بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أنه يتم العمل برؤية متكاملة لتحقيق مجتمع منتج يوفر عدالة اجتماعية.

وأكدت القباج، خلال حفل توقيع منح الجمعيات الأهلية من أجل تعزيز الفرص المتكافئة للفئات الأولى بالرعاية بين التضامن والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تزايد أهمية منظمات المجتمع المدنى وفق المشاهد الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة والتى تسير بوتيرة أسرع، مؤكدة على أهمية دور المجتمع المدنى فى الوقوف بجوار الدولة والقطاع الخاص.

وأضافت أن جزء كبير من برامج وزارة التضامن تعمل على تعزيز الوعى المجتمعى، مشيرة إلى أنه تم إطلاق برنامج وعى الذى يشمل رسائل متعددة، وكذلك برنامج مودة للحد من حالات الطلاق وتوعية المقبلين على الزواج، موضحة أن التضامن نجحت فى الإعلان عن اكثر من حملة توعوية مثل لا لختان الإناث، ولا للزواج المبكر.

وتابعت أن الوزارة تبذل العديد من الجمهود ضمن سياسات الدولة المصرية لمكافحة التميز بكافة أشكاله.

وأكدت أنه في إطار مشروع تكافؤ الفرص يتم العمل على:-

- تنمية القدرات وتمكين الشباب.

- إعداد وتصميم مجموعة من الأدوات التوعوية.

- تسليط الضوء على أهمية متابعة الأطفال خلال الخمس سنوات الأولى من العمر.

-الاكتشاف المبكر للإعاقة لدى الأطفال.

- تمكين الأباء والأمهات الجدد والرائدات من استخدامها بشكل دوري بسيط وفعال.

-تسليط الضوء على أهمية متابعة الأطفال خلال الخمس سنوات الأولي من العمر.

-الاكتشاف المبكر للإعاقة لدى الأطفال.

-تمكين الآباء والأمهات الجدد والرائدات من استخدامها بشكل دوري بسيط وفعال تسهيل عملية المتابعة والتأصيل والدعم.

أهم مخرجات حملة الـ١٦ المناهضة للعنف ضد الفتيات والنساء جاءت كالاتي:-

-مناهضة ختان الإناث وزواج الأطفال والعنف الأسري والتميز ضد فاقدي الرعاية.

-الحث على التربية الإيجابية.

-مناهضة العنف عند النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

-التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات.

-تسليط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني.