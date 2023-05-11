المحكمة تناقش طبيبة نفسية في قضية إنهاء حياة ربة منزل في النزهة على يد زوجها

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية نظر جلسة محاكمة صاحب كافيه المتهم بإنهاء حياة زوجته في النزهة.

وامتثلت طبيبة الطب النفسي أمام هيئة المحكمة، لسماع أقوالها بالقضية، وقالت الطبيبة، إنها قامت بزيارة المتهم خلال حجزه في مستشفى الأمراض التفسية 3 مرات، وأن عملها يتمثل في مناظرة المتهم وملاحظات سلوكه الذهني على مدار 24 ساعة.

وأوضحت أن المتهم يعاني من بعض الاضطرابات بسبب تعاطيه المخدرات، وقال إنه دائم الشجار مع المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، وانفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته.

وأضاف أنه أثناء تواجده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب.

وتابع المتهم، أنه عقب سقوطها وانهاءه جريمته ومفارقة زوجته للحياة داخل الشقة، دخل الحمام ونظف ملابسه من آثار الجريمة ثم بعثر في محتويات الشقة لإضلال رجال الشرطة وإثبات أنها واقعة سرقة، ثم تركها وتوجه إلى الكافيه لمباشرة عمله حتى لا يشك فيه أحد.