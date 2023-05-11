ضبط لص عدادات المياه في الشروق

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على أحد الأشخاص يقيم بدائرة قسم شرطة الشروق حال وجوده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، عداد مياه "مجهول المصدر"، زرادية ومفــك، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة عدادات المياه بأسلوب الفك باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، واعترف بارتكابه عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشــاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعــاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.