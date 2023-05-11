كولر يجرى تعديلات على تشكيل الأهلى لمباراة الترجى التونسى

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي، مرانه الأخير مساء اليوم الخميس، على استاد رادس، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي غدًا الجمعة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، ملامح التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، وإجراء بعض التعديلات على التشكيل الذي خاض به السوبر المصري أمام بيراميدز.

ويفاضل كولر بين الثنائي خالد عبدالفتاح وياسر إبراهيم؛ للمشاركة على حساب محمود متولي بعد المخاوف من الدفع به عقب سقوطه في مباراة بيراميدز بالسوبر.

وعقد المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع اللاعبين قبل المران اليوم في فندق الإقامة، أكد خلالها أن مواجهة الترجي التونسي صعبة للغاية، مشيرًا إلى أنه رغم الغيابات التي يعاني منها المنافس لكنه يبقى أحد أقوى الفرق القارية.

وشدد كولر على لاعبي الفريق بعدم الانشغال بغياب الجمهور حتي لا يتأثروا بالسلب والتركيز بضرورة اللعب تحت الضغط الجماهيري في رادس، خاصة أن المناوشات خارج الملعب ستكون بكثافة.

وطالب السويسري من لاعبي الأهلي تقريب الخطوط واللعب بنفس الروح القتالية التي خاضوا بها السوبر المصري، حتى يعودوا بأفضل نتيجة من تونس وحسم الصعود في القاهرة.