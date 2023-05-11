الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لا تزيد عن 30 دقيقة أسبوعيًا.. احذر المكالمات الهاتفية الطويلة

المكالمات الهاتفية
المكالمات الهاتفية

كشف الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، حقيقة خطورة المكالمات الهاتفية الطويلة، مشددًا على أن تكون المكالمات عند اللزوم فقط، مثل تناول الأدوية.

وقال خلال برنامج "8 الصبح"، المُذاع على القناة الأولى، إن هناك خطورة شديدة من استخدام الهاتف لمدة تزيد عن 30 دقيقة أسبوعيًا لما يمكن أن يعرض صاحبه لارتفاع في ضغط الدم.

وأضاف أن هناك 80% من سكان العالم معرضون لمرض ارتفاع ضغط الدم، لافتًا إلى أن هناك مليار ونصف من سكان العالم مصاب بالفعل بذلك المرض.

وأوضح المر أن كل البحوث والدراسات أجمعت على خطورة الإفراط في استخدام الهاتف المحمول، ولكن الاختلاف على درجة الضرر وحجم الخطورة، إذ كان على فقرات الرقبة، أو إجهاد العين، أو أعصاب اليد، أو حتى حوادث الطرق والتي من أهم أسبابها استخدام الهاتف المحمول.

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