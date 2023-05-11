الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي الكويتي

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بدولة الكويت، يرافقه كل من الدكتور أحمد المطيري، المستشار الثقافي الكويتي، والدكتور خالد المحارب، الملحق الثقافي الكويتي لمكتب الإسكندرية، بعد زيارة قام بها الوفد لكليات الطب، وطب الأسنان، ومجمع المواساة الطبي، لتفقد القاعات الدراسية، والإطلاع علي الخدمات التعليمية التى تقدمها الجامعة للدارسين، ولقاء الطلاب الكويتيين بهذه الكليات.

وأكد الدكتور قنصوة، خلال استقبال الوفد الكويتي، حرص جامعة الإسكندرية على الاهتمام بالطلاب الكويتيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة، وإتاحة الفرصة لممارسة والأنشطة الثقافية والرياضية المختلفة اللازمة، وكذا تقديم التسهيلات والخدمات وحل كل الصعوبات التي قد تواجههم من خلال منظومة متكاملة للطلاب الوافدين، واستعرض الدكتور قنصوة خلال اللقاء أيضًا رؤية الجامعة وتوسعاتها المستقبلية في جامعة الإسكندرية الأهلية، والتأسيس لجامعة الإسكندرية الدولية قريبًا، وكذا التوسع داخل وسط وغرب أفريقيا من خلال فروع الجامعة بتشاد وجنوب السودان.

كما استعرض رئيس الجامعة التعاون القائم بين جامعة الإسكندرية والمؤسسات والجامعات العالمية من خلال الدرجات والبرامج المشتركة، والتبادل الأكاديمى والطلابي، والبرامج التعليمية المتطورة التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل الجديد، والتحول لنظام الساعات المعتمدة.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي، وضمان جودة التعليم، عن شكرهم وتقديرهم الكبير لجامعة الإسكندرية وقياداتها فى توفير الرعاية الكاملة لطلابها الدارسين بجامعة الإسكندرية، وأعربوا عن تطلعهم لمزيد من التعاون مع صرح علمى كبير ومرموق مثل جامعة الإسكندرية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم، عميد كلية طب الأسنان، والدكتور علي عبدالمحسن القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتورة هالة مقلد المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بجامعة الإسكندرية.

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