الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأجهزة الأمنية تداهم شركات ومصانع غير مرخصة بحملات أمنية فى الإسماعيلية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الإسماعيلية.

أسفرت جهودها فى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" ومجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية" عن ضبط 5 قضايا عبارة عن "شركتين- 3 مصانع"، من بينها أربعة بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 13,898 طن أعلاف حيوانية- 2,100 طن كابوريا "مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للاستخدام" ومخالفات إدارة المنشأة بدون ترخيص- عدم وجود سجل بالحالة البيئية- التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة- عدم توفير صاحب المنشأة مهمات الوقاية للعاملين.

شرطة البيئة والمسطحات الأعلاف الحيوانية

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