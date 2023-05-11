الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية تفحص 1758 مواطنًا ضمن "حياة كريمة" بقرية سلوا فى أسوان

قافلة طبية
قافلة طبية

تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع المحليات، تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا فى المناطق النائية، خاصة فى القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان. 

ونظمت قافلة طبية داخل الوحدة الصحية لقرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو وسط إقبال كبير من المواطنين، وقد استمرت أعمال القافلة على مدار يومين. 

من ناحيته، أوضح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن القافلة الطبية نجحت فى توقيع الكشف الطبى لـ1758 مواطنًا ومواطنة. 

ولفت إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات الطبية، وهى الباطنة، والعيون، والعظام، والأسنان، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة والجلدية والمسالك البولية، والأطفال. 

 

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