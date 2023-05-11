محافظ بورسعيد يشيد بالانطلاقة القوية للجهاز الفنى الجديد للنادى المصرى

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالبداية الجيدة للجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، والتي أسفرت عن التأهل لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطى فريق بترول أسيوط باللقاء الذي أقيم باستاد برج العرب.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال لقائه بالمدير الفني الجديد الدكتور ميمي عبدالرازق ومعاونيه أحمد الكأس وطارق السيد وأحمد جاب الله بمقر معسكر الفريق ببورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، أهمية مساندة مشجعي وأعضاء المصري المخلصين لمجلس إدارة النادي واللاعبين وجهازهم الفني خلال المرحلة الأخيرة للموسم الكروي الحالي، من أجل إحراز مركز جيد بجدول الدوري العام، والتأهل لمباراتي النهائي لبطولتي كأس الرابطة وكأس مصر لإسعاد مواطنى بورسعيد جميعًا.

وجدد محافظ بورسعيد التزام المحافظة بالدعم المالى والمعنوى للنادى المصرى لتحقيق آمال وأمنيات جماهيره، ودفع الفريق الأول للمكانة اللائقة بتاريخه وجماهيريته الكبيرة بالمسابقات المحلية والقارية، مؤكدًا الثقة الكاملة فى الجهاز الفنى الجديد والذى يضم نخبة من أفضل مدربى مصر على الإطلاق.

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