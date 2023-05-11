الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في 8 نقاط.. كيف تقدمت الأعمال في سوق الطاقة المتجددة؟

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

سلطت فضائية "إكسترا نيوز"، الضوء على "تقدم الأعمال في سوق الطاقة المتجددة"، وذلك من خلال فيديوجراف، جاء على النحو التالي: 

 تحسن ملحوظ في إنتاجية الطاقة الكهرومائية بزيادة تصل إلى 9%.

زيادة في إنتاجية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة تصل إلى 12.5%.

توليد حوالي 22 جيجاوات ساعة من مشروعات الوقود الحيوي.

ساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2304 ألف طن.

تحقيق وفرة في الوقود تقدر بحوالي 909 ألف طن مكافئ نفط.

انطلاق العمل في المرحلة التجريبية الأولى لمصنع الهيدروجين الأخضر بطاقة 100 ميجاوات.

تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية.

مذكرات تفاهم وخطابات إبداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخرى.

سوق الطاقة المتجددة الهيدروجين الاخضر انتاج الهيدروجين الأخضر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اكسترا نيوز

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