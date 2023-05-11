الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بينها القاهرة.. "الأرصاد": تعرض بعض المحافظات إلى أمطار اليوم الخميس

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حقيقة تعرض بعض محافظات الجمهورية إلى أمطار اليوم الخميس، رغم الأجواء الحارة التي تشهدها البلاد.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إن حالة الطقس خلال فترات الليل ومع غياب الشمس ستكون الأجواء مائلة للبرودة، لافتة إلى أن اليوم يشهد نشاطًا للرياح تصل سرعاته بين 30 و40 كم/ الساعة، والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى وبعض مناطق من محافظات شمال الصعيد، وشمال محافظة البحر الأحمر، والصحراء الغربية.

وأكدت تعرض بعض المحافظات إلى فرص سقوط أمطار والتي قد تصل إلى متوسطة، خاصة مع وجود سحب منخفضة ومتوسطة، مما يعرض بعض المحافظات الشمالية ومحافظات الوجه البحري إلى أمطار من منخفضة إلى متوسطة.

وأوضحت أن المناطق المتعرضة لسقوط أمطار اليوم هي "مطروح والإسكندرية وتمتد إلى بعض المناطق من البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية"، لافتة إلى وجود بعض فرص سقوط أمطار خفيفة إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة وجنوب الوجه البحري، وذلك خلال فترات الليل.

وكشفت أن درجات الحرارة، غدًا الجمعة، ستنخفض قليلًا عن اليوم، ولكن ستستمر الأجواء الحارة نهارًا ومعتدلة ليلًا.

الأرصاد خريطة الامطار امطار مناطق سقوط الأمطار حالة الطقس

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