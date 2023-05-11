الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صراع وتقارب.. "القاهرة الإخبارية" تسلط الضوء على علاقات بكين بأوروبا وأمريكا (فيديو)

بكين
بكين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "صراع وتوتر بين أوروبا والصين.. أمريكا هي الطرف المتحكم".

وقال التقرير“  أن وضع علاقات الصين أو المارد القادم كما أطلقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية مع عديد من دول العالم يشهد إما توتر، تقارب، حركة تحالف،  ففي الوقت التي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترات متزايدة على عدة أصعدة، تسعى بكين إلى تقارب مع القارة العجوز ولتحقيق هذا الهدف انطلق وزير الخارجية الصيني في جولة أوروبية تشمل ألمانيا وفرنسا والنرويج على مدى 5 أيام.

وأضاف التقرير، أن هذه الجولة تأتي استكمالا للتواصل الدبلوماسي بين بكين وعددا من العواصم الأوروبية خلال الفترة الماضية والذي حملت عناوانيه ملفات أبرزها التعاون الاقتصادي والتوترات مع تايوان وتبعات الحرب في أوكرانيا.

ولفت التقرير إلى أن التقارب كان هدفا مشتركا فأوروبا سعت هي الأخرى إلى ذلك فقد شهدت الصين مطلع الشهر الماضي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية وأورسولا فون دير لاين، هذه الزيارة كانت لها دلالات ومؤشرات مهمة من بينها محاولة توطين العلاقات مع الصين للتخفيف من علاقاتها الوثيقة وتحالفها مع روسيا.

ودول أوروبية أخرى اتخذت مسارا مماثلا للاستراتيجية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه الصين، حيث تدرس إيطاليا وألمانيا اعتماد القيود الأمريكية على التصدير والاستثمار مع الصين بدافع استمرار تحالف بكين وموسكو.

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