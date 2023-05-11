الاحتلال يعتزم تنفيذ سلسلة اغتيالات.. القاهرة الإخبارية تستعرض آخر التطورات الفلسطينية

كشفت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، آخر التطورات الفلسطينية إثر القصف الإسرائيلي، موضحة أن الاحتلال ينفذ عمليات اعتقال واقتحام في الضفة الغربية، كما يعتزم أيضا تنفيذ سلسلة اغتيالات في غزة جراء استهداف المستوطنات بالرشقات الصاروخية.

وتابعت ولاء السلامين، أن هناك توقعات برد قوي للفصائل خلال ساعات بفعل اغتيال قادتها مما قد يؤدي إلى عدم سريان التهدئة خلال الساعات المقبلة ، منوهة إلى أن حركة حماس قد أعلنت عدم مشاركتها بإطلاق الرشقات الصاروخية من القطاع أمس.

وأوضحت أن القصف الإسرائيلي علي قطاع غزة أدي إلى تدمير وتضرر عشرات المنازل بالقطاع، وانقطاع التيار الكهربائي بالقطاع جراء القصف ونقص الوقود، بالإضافة إلى توقف الخدمات التعليمية وعمل المؤسسات الوطنية بالقطاع، فيما يعاني القطاع من نقص حاد بالأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، بالاضافة الي أزمة بالمواد التموينية والسلع نتيجة إغلاق معابر القطاع.